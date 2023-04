William & Kate: Körpersprache deutet auf Veränderung in Beziehung hin

Prinz William und Prinzessin Catherine sind nach den Osterferien vergangene Woche zu ihren royalen Pflichten zurückgekehrt. Das Paar besuchte Birmingham und wurde hier von einer jubelnden Menge empfangen. Hatten William und Kate bei ihren letzten offiziellen Terminen zuweilen etwas angespannt gewirkt, gaben sie sich bei ihrem ersten Auftritt nach ihrer Auszeit so ausgelassen wie schon lange nicht mehr. Das ist auch Körpersprache-Experte Jesus Enrique Rosas nicht entgangen, der zudem subtile Hinweise dafür erkannt haben will, dass William und Kate sich auch als Paar anders gab als sonst.

William und Kate zeigen unbekannte Gesten der Liebe

Jesús Enrique Rosas, auch bekannt als "The Body Language Guy", analysierte auf seinem YouTube-Kanal "The Royal Rogue" vermeintliche Veränderungen in der Körpersprache von Kate und Prinz William. Bei den Interaktionen zwischen dem Paar seien ihm drei wesentliche Unterschiede zu früheren Auftritten aufgefallen.

1. William umarmt Catherine

So habe William bei dem Besuch in Birmingham seinen Arm um Kates Taille gelegt, wobei es sich laut dem Körpersprache-Leser um "eine äußerst seltene öffentliche Liebesbekundung" des Prinzen handelt. Es sei zwar nicht das erste Mal gewesen, dass der Prinz seine Hand auf die Taille seiner Frau legte, doch Rosas zufolge lege William seine Hand normalerweise als "Geste der Beruhigung" auf Kates unteren Rücken. Er berühre Catherine zudem sonst nur mit seinen Fingerspitzen und nicht mit der ganzen Handfläche.