Prinzessin Kate scheint 4. Kind mit 6-Wort-Eingeständnis auszuschließen

Viele Leute würden das Bedürfnis nach Nestbau entwickeln, wenn sie die kleinen Baby-Sachen sehen, sagte Baby-Bank-Geschäftsführerin Rebecca Mistry zu Kate. "Ich hingegen sehe sie an und denke dabei, dass ich das alles nicht noch einmal durchmachen möchte", so Mistry scherzend. Kate schien lächelnd zuzustimmen: "I've been there and done that", entgegnete sie kurz und knapp. Zu Deutsch etwa: "Ich hab es erlebt und (zum Glück) hinter mir." Ein viertes Kind scheint Kate also eher auszuschließen.