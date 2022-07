William & Harry: Verzicht auf Treffen könnte unangenehme Folgen haben

Der britische Prinz William und seine Frau Herzogin Kate können Prinz Harry und Herzogin Meghan nicht vertrauen - das behauptet die britische Adelsexpertin und Autorin mehrerer Bücher über die Royals Katie Nicholl. Gegenüber dem Promiportal Entertainment Tonight gab sie an, dass sich die Brüder deshalb auch während der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen Anfang Juni nicht getroffen hätten. "Ich weiß, dass William und Kate besorgt sind, dass alles, was sie sagen oder tun, an die Medien gelangen könnte", wird Nicholl etwa zitiert. Harry und Meghan müssten nun erst wieder beweisen, dass sie vertrauenswürdig sind.