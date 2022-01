Tanz-Video von Will Smith und seiner Mama erobert das Netz

Das Verhältnis des Hollywoodstars zu seiner Mama gilt als sehr innig. In seinen Memoiren mit dem Titel "Will", die im November 2021 veröffentlicht wurden, teilte Smith aber auch eine eher peinliche Erinnerung. In seinem Buch erzählte der Schauspieler eine Geschichte aus seinen Teenagerjahren, an der seine Mutter und seine damalige Freundin Melanie Parker beteiligt waren, und enthüllte, dass Bright sie mit 16 Jahren beim Sex in der Küche erwischt hatte.