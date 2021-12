Will Smith gesteht: "Meine Kindheitserinnerungen haben alle mit Angst zu tun"

Wie seine Brutalität?

Deshalb heißt Kapitel 1 „Angst“. Meine Kindheitserinnerungen haben alle mit Angst zu tun. Als ich neun war, sah ich meinen Vater, wie er meine Mutter schlug. So hart, dass sie Blut spuckte und zusammenbrach. Dieser Moment in ihrem Schlafzimmer hat mein ganzes Leben beeinflusst. Hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Alles was ich seither erreicht habe, der Erfolg, die Preise, das Lob, die Rollen, der Humor, das Rampenlicht sind alle eine subtile Entschuldigung an meine Mutter für meine Unfähigkeit, sie an diesem Tag vor meinem Vater zu schützen. Ein Feigling gewesen zu sein.

Aber Sie waren doch erst neun!

So etwas ist nicht rational. Als ich mit dem Manuskript fertig war, rief ich alle Menschen, die darin vorkommen zusammen und las ihnen das Buch vor. Es war das erste Mal, dass ich mit meiner Mutter eine Konversation hatte über die Gewalttätigkeit in unserer Familie.

Klingt wie eine Familienaufstellung.

Ich sehe meinen Vater, meine Mutter und meine Großmutter als philosophisches Dreieck: mein Vater stand für harte Arbeit, meine Mutter für Bildung, sie promovierte auf der Carnegie-Mellon-Universität, eine Unmöglichkeit für ein junges, schwarzes Mädchen damals. Aber sie wusste immer, dass du als dummes, schwarzes Kind nur sterben konntest, dass du keine Chancen im Leben hast. Und meine Oma war Gott, die Personifizierung von Liebe. Sie fand mein Notizbuch, in das ich Rap-Texte geschrieben hatte. Sie sagte nichts, aber sie schrieb mir einen Brief, den sie hineinlegte: „Lieber Willard, wahrhaft intelligente Menschen haben es nicht nötig solche Worte zu verwenden, um sich auszudrücken. Gott hat dir das Geschenk der Sprache gegeben. Bitte zeige der Welt, dass du so klug bist, wie wir denken. Alles Liebe, Oma.“ Und deshalb habe ich in meinen Songs nie geflucht. Wofür mich andere Rapper stark kritisiert haben.

Wie hat Ihre Mutter, die Akademikerin reagiert, als Sie Ihr sagten, sie verzichten auf ein Studium?

Oh, sie hat so richtig durchgedreht. Sie war wie in „Der Exorzist“. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon einen Hit mit DJ Jazzy Jeff, „Girls Ain’t Nothing But Trouble“. Als ich sagte, ich will Rapper werden, hatte sie nur Angst. Sie war überzeugt davon, dass ich ohne Bildung keine Chance hatte. Aber dann wurde ich von Quincy Jones für die TV-Serie entdeckt. Meine Karriere war mein Traum. Und ich glaube ganz fest daran, dass man seinen Traum um jeden Preis schützen muss.