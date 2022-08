Will Smith scherzt, wie es sich nach Oscar-Schlag auf Social Media anfühlt

Nach seiner Ohrfeige bei der Oscarverleihung vor fünf Monaten gegen den Moderator und Komiker Chris Rock hat sich Hollywood-Star Will Smith Ende Juli abermals entschuldigt. "Chris, ich entschuldige mich bei dir, mein Verhalten war inakzeptabel", sagte Smith in einem über fünfminütigen Video, das auf der Facebookseite des US-Stars hochgeladen wurde. Nachdem es auf Social Media in den letzten Wochen ruhig um ihn wurde, möchte der Schauspieler offenbar langsam wieder aktiver werden. Einfach fällt ihm das offenbar nicht.

Smith meldet sich auf Social Media zurück

Auf Instagram veröffentlichte Smith nun ein Video zweier Gorillas, die sich beim Versuch Kontakt aufzunehmen sichtlich unbeholfen anstellen. Zum Clip schrieb er: "Ich, wie ich versuche, wieder in die sozialen Medien zu kommen."