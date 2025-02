Will Smith und India Martínez: Aufreger-Auftritt heizt Liebesgerüchte an

Nach den Kontroversen um seinen Oscar-Ausraster im Jahr 2022 und seiner offenen Ehe mit Jada Pinkett Smith versucht Will Smith nun offenbar, seine Karriere mit einem neuen Musik-Projekt zu pushen.

Der Hollywoodstar hat mit der spanischen Sängerin India Martínez einen gemeinsamen Song aufgenommen. Das Lied trägt den Titel "First Love", übersetzt "Erste Liebe". Es soll auch auf Smiths geplantem Album "Based on a True Story" zu hören sein.

Am 20. Februar stellten die beiden den Song im Rahmen eines gemeinsamen Auftritts bei den Lo Nuestro Awards in Miami erstmals auf der Bühne vor.

In einem Clip tanzen Martínez und Smith einander an, umarmen sich und scheinen sich sogar zu küssen, während Smith eine Hand auf Martinez' Hintern legt.

Um den gemeinsamen Auftritt zu bewerben, veröffentlichte Martínez, die in ihrer Heimat Spanien ein bekannter Star ist, Videos und Fotos auf Instagram, die Ausschnitte aus der gemeinsamen Show zeigen.

Im Netz reagierten Fans gespalten auf die Performance. "Unangemessen, auch wenn es 'Unterhaltung' ist", schrieb jemand. Andere finden das dargebotene Balzritual einfach nur peinlich. "Die ganze Sache ist schrecklich", schrieb ein Nutzer unter den Clip.

Es wirkt ganz so, als würde man dem 56-jährigen Will Smith sein cooles Gehabe einfach nicht mehr so richtig abkaufen. Tatsächlich wirkt der er neben seiner 17 Jahre jüngeren Gesangspartnerin doch etwas ungelenk.