Seit Kurzem Zweifach-Mama, doch Beatrices Ehe steht unter großem Druck

Dass die beiden Kinder des Paares in Wohlstand aufwachsen, liegt nicht nur an Beatrices adeliger Herkunft. Ihr Mann hat 2007 eine Immobilienfirma in London gegründet und soll über ein Vermögen von mehreren Millionen Pfund verfügen. Sein Imperium baut "Edo" weiterhin unermüdlich aus.

Aufgrund seines Jobs ist Edoardo kaum zu Hause

Bei der Erziehung ihrer Kinder muss Beatrice oft ohne die Unterstützung ihres Mannes klarkommen.

In einem Interview mit der Financial Times im Jahr 2024 verriet Edoardo Mapelli Mozzi, dass er und seine Frau viel Zeit getrennt verbringen, da er wegen beruflicher Verpflichtungen "immer im Zug" ist. Der britische Immobilienentwickler ist CEO des Immobilienunternehmens Banda, das Projekte auf der ganzen Welt hat - darunter in Neu-Delhi und Mailand. Darüber hinaus reist der Ehemann der Prinzessin oft zu Antiquitätenauktionen nach Belgien, Frankreich und Italien, was ihn ebenfalls für längere Zeit von zu Hause fernhält.

Es kommt daher nicht selten vor, dass Beatrice wichtige Veranstaltungen ohne ihren Ehemann besucht.

"Aufgrund der Arbeit viel Zeit getrennt zu verbringen, kann definitiv einen großen Schaden in der Beziehung zwischen Prinzessin Beatrice und ihrem Mann hinterlassen und dazu führen, dass sie sich emotional trennen", beurteilt Beziehungs-Expertin Nicole Moore diese Entwicklung gegenüber The List diese Entwicklung. "Wenn Paare viel getrennt sind, führt dies fast immer dazu, dass ihre emotionale Bindung schwindet, es sei denn, sie bleiben standhaft bei der Aufrechterhaltung einer intensiven Kommunikation, wenn sie getrennt sind", so Moore.

Daher müssten Beatrice und "Edo" verstärkt darauf achten, ihre Beziehung aktiv zu pflegen.