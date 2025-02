Kate: Früherer Pressesprecher macht 10 Jahre nach Charlottes Geburt Missgeschick öffentlich

Vor dem Spital vor hunderten Journalisten und Journalistinnen stehend habe er damals feststellen müssen, dass er seine Notiz verloren hatte. "Wir wollten es erst in ein paar Stunden bekannt geben", so Knauf. "Und ich hatte dieses Stück Papier (...). Ich war da draußen (...) und versuchte, ein neutrales Gesicht zu machen. Auf einmal konnte den Zettel nicht mehr finden. Ich glaube, ich habe ihn irgendwo auf der Straße fallen lassen."

Die Prinzessin erblickte am 2. Mai 2015 das Licht der Welt. Sie bekam drei Vornamen: Charlotte Elizabeth Diana. Zweit- und Drittname sind ein Tribut an Königin Elizabeth II., die Uroma der Kleinen, sowie an Prinzessin Diana, Williams verstorbene Mutter. Nach ihrem Vater William und ihrem Bruder George ist sie die Dritte in der Thronfolge.

Zehn Stunden nach der Geburt im privaten Lindo-Flügel des Londoner St. Mary's Hospitals hatten William und Kate voller Stolz das Neugeborene den wartenden Fans und Journalisten präsentiert. Zuvor hatte William auch Prinz George ins Krankenhaus geholt, um ihn mit seinem Schwesterchen bekannt zu machen.