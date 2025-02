Vaterschaftsstreit eskaliert: Ashley St. Clair erhebt Vorwürfe gegen Elon Musk

Vaterschaftsklage: An diesem Datum soll Musks 13. Kind gezeugt worden sein

Laut dem Prompiportal Page Six behauptet Ashley St. Clair, dass sie im Mai 2023 mit dem CEO von SpaceX ausgegangen sei und die beiden dann am oder um den 2. Jänner 2024 und den 3. Jänner 2024 Sex gehabt hätten. Sie geht davon aus, dass ihr Sohn in diesem Zeitraum gezeugt wurde.

Das offizielle Geburtsdatum und der Name des Kindes wurden geschwärzt, sein erster Anfangsbuchstabe ist jedoch "R", berichtete das Portal weiter unter Berufung auf Gerichtsdokumente.

St. Clair gibt demnach an, sich sicher zu sein, dass Musk der Vater sei, da sie "während der Empfängnis des Kindes mit keinem anderen Mann Geschlechtsverkehr hatte".

Sie beantragte beim Gericht, Elon Musk anzuordnen, sich einem Gentest zu unterziehen, um die Vaterschaft festzustellen.