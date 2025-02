Baby-Drama spitzt sich zu: Elon Musk unter Druck, 13. Kind anzuerkennen

Ashley St. Clair drängte Elon Musk indes öffentlich dazu, "seine Vereinbarung zu erfüllen", wenn es um die gemeinsame Erziehung geht. In einer inzwischen gelöschten Antwort an den 53-jährigen Musk am Samstag schrieb St. Clair als Antwort auf Musks "Whoa", dass sie und ihr Team "in den letzten Tagen versucht haben, zu kommunizieren, und du hast nicht geantwortet."

St. Clair beschuldigte den X-Account, auf den Musk reagiert hatte, außerdem, Fotos von ihr als Minderjährigen geteilt zu haben, und schrieb an Musk gerichtet: "Wann wirst du uns antworten, anstatt öffentlich auf die Verunglimpfungen einer Person zu reagieren, die gerade Fotos von mir in Unterwäsche im Alter von 15 Jahren gepostet hat?"