Enthüllung auf X: Transfeindliche Autorin soll Elon Musks 13. Kind geboren haben

"Vor fünf Monaten habe ich ein neues Baby auf der Welt willkommen geheißen", schrieb Ashley St. Clair am Freitag und behauptete: "Elon Musk ist der Vater. Ich habe dies bisher nicht offengelegt, um die Privatsphäre und Sicherheit unseres Kindes zu schützen, aber in den letzten Tagen wurde klar, dass Boulevardmedien dies beabsichtigen, ungeachtet des Schadens, den es verursachen wird."

Die Autorin betitelte ihren Beitrag mit dem lateinischen Satz "Alea Iacta Est", was übersetzt so viel bedeutet wie: "Die Würfel sind gefallen."

Wer ist Ashley St. Clair?

Ashley St. Clair gilt bei Konservativen als bekannte Persönlichkeit. Die junge Frau schreibt für das erzkonservative Portal Babylon Bee und ist Autorin von Kinderbüchern, in denen sie sich ebenfalls für konservative Themen starkmacht. Ihr Buch "Elephants are not Birds" beschreibt sie als eine "unapologetische Absage an die Akzeptanz von Transgender", weswegen ihr Transfeindlichkeit vorgeworfen wird.

Es gibt Verwirrung über St. Clairs Alter: Die britische Boulevardzeitung The Sun sagt, sie sei 26, während die New York Post berichtet, die Autorin sei 31 Jahre alt.

Elon Musks Tochter lebt als Transfrau

Die 21-jährige Tochter von Tech-Milliardär Elon Musk, Vivian Jenna Wilson, lebt seit 2020 als Transfrau. Ihren Vater kritisiert sie öffentlich für dessen transfeindliche Aussagen. Musk hatte unter anderem behauptet, er sei "hereingelegt" worden, als er vor die Dokumente für Wilsons Geschlechtsanpassung unterschrieb. Im Grunde habe er seinen Sohn durch den "Woke Mind Virus" verloren. Unter dem Begriff "Woke" werden oft Bemühungen und Einstellungen gegen Diskriminierung zusammengefasst.