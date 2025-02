Der ungewöhnliche Ehe-Pakt von Prinz Edward und Herzogin Sophie

Keine Geheimnisse

Über die Rede der Herzogin zu Edwards 60er sagte Bond: "Sophie war ungewöhnlich offen über ihre Liebe zu ihm. Sie sagte, er sei der liebevollste aller Ehemänner und sie seien immer noch beste Freunde – und das wiederholten beide bei ihrem letzten Besuch in Nepal. Sophie sagte völlig zu Recht, dass sie ein tolles Team seien. Sie unterstützen sich sowohl im Dienst als auch in der Freizeit."

Das Ehepaar scheint sich in seiner Ehe außerdem auf völlige Transparenz geeinigt zu haben. Die Adelsexpertin deutete jedenfalls an, dass es zwischen Sophie und Edward keine Geheimnisse gibt. "Sie teilen Notizen über ihre Arbeit und sprechen über ihre Reden. Sophie hat darüber gescherzt, wie Edward ihr wertvolle Unterstützung und Ratschläge gibt, obwohl sie zugibt, dass sie diese nicht immer annimmt. Das ist definitiv ein Zeichen einer ausgeglichenen, gleichberechtigten und unterstützenden Beziehung", so James.