William: Ex-Pressesprecher über "absolut schreckliches" Telefonat über Kate

Im September gab sie dann in einem Video bekannt, ihre Chemotherapie beendet zu haben. Jason Knauf , der viele Jahre lang als Pressesprecher von Kate und Ehemann William arbeitete, sprach in einem Interview über die schwere Zeit, die die Royal Family durchmachen musste.

"Stell dir vor, du bist Prinz William und innerhalb weniger Wochen erfährst du, dass sowohl deine Frau als auch dein Vater Krebs haben", sagt Knauf in der Sendung "60 Minutes Australia". "Ich konnte es nicht glauben."

William am Tiefpunkt

Es habe nach der Diagnose ein Telefonat zwischen William und Kanuf gegeben. "Absolut schrecklich. Er war am tiefsten Punkt, an dem ich ihn je gesehen habe", so Knauf. Dieser sei nach wie vor ein enger Vertrauter des Thronfolgers.

Er schilderte in der Sendung, dass die kursierenden Gerüchte um Kate zusätzlichen Druck ausgelöst hatten. "Das Problem war, dass all diese verrückten Verschwörungstheorien im Internet auftauchten - 'Ist sie wirklich krank?' Aber sie wollten noch nicht öffentlich machen, dass sie Krebs hatte, weil sie es den Kindern noch nicht gesagt hatten und noch überlegten, wie sie das machen sollten", so Knauf. Sehen Sie das Interview hier: