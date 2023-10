Jada Pinkett Smith enthüllt, wieso sie und Will Smith sich nicht scheiden lassen

Kotb drängte weiter und fragte, ob die beiden Schaspieler möglicherweise einen Deal hätten, falls sich beide dazu entschließen sollten, eine andere Person zu daten – was Pinkett Smith nicht konkret beantworten wollte.



Pinkett Smith unterstützt Will Smith weiterhin

"Nun, wissen Sie, im Moment konzentrieren wir uns darauf, was so schön war, auf tiefe Heilung – wegen allem, was passiert ist", sagte sie. "Was danach passiert, weiß ich noch nicht."

"Ist es möglich, dass es zu einer vollständigen Versöhnung kommt?", wollte Kotb dann auch noch wissen.

Woraufhin Pinkett Smith unmissverständlich klarstellte, dass sie ohnehin nicht vorhabe, ihren Ehemann jemals endgültig zu verlassen.

"Weißt du, er wird alt. Du weißt, was ich sage, wenn er alt wird, wer für ihn da sein wird, Hoda, das werde ich sein", erklärte die zweifache Mutter. "Ich werde es sein. Ich werde da sein."