Will Smith begeistert mit ehrlichem Foto: "Bin in schlechtester Form meines Lebens"

Zahlreiche Fans und Prominente reagierten mit unterstützenden und lustigen Botschaften. Die britische Musikerin Sonna Rele schrieb: "Du bist Will Smith! Du kannst in jeder Form sein, die du willst." Ihr Kommentar erhielt bisher fast 30.000 Likes. Schauspieler Guillermo García kommentierte indes: "Mann! Du warst dein ganzes Leben in Form. Genieße den Dad Bod (dt.: in etwa "Papa-Körper" mit kleinem Bäuchlein) mit Stolz! Lass uns die Kohlenhydratdiskriminierung beenden."

Zuspruch

Der amerikanische Musiker Questlove lobte Smith, indem er schrieb: "Dies ist der erstaunlichste Beitrag in der Geschichte der sozialen Medien." Tausende weitere Internetnutzer pflichteten dem bei: "Danke! Geht es uns nicht allen so nach der Pandemie?", merkte einer an.

Beruflich startet Will Smith jedenfalls bald mit einem neuen Projekt durch. Die Dreharbeiten des Sklaventhrillers "Emancipation" sollten laut Branchenmagazin Variety im Juni beginnen. Der Film hat ein großes Budget, Apple habe für die Verwertungsrechte 120 Millionen Dollar gezahlt, hieß es weiter.

Aus Protest gegen eine Verschärfung des Wahlrechts im US-Bundesstaat Georgia will Smith seinen neuen Film nicht mehr dort drehen. "Wir können eine Regierung nicht guten Gewissens wirtschaftlich unterstützen, die rückschrittliche Wahlgesetze erlässt, die eine Stimmabgabe erschweren sollen", teilte Smith im April über seine Produktionsfirma Westbrook in einem gemeinsamen Statement mit Regisseur Antoine Fuqua auf Instagram mit.