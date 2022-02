Will Camilla nicht Königin werden? Herzogin von Cornwall bricht ihr Schweigen

"Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass Camilla, wenn die Zeit dafür gekommen ist, als 'Queen Consort' bekannt sein wird", hatte Queen Elizabeth II. in einem vom Palast veröffentlichten Statement anlässlich ihres 70. Thronjubiläums erklärt. "Ich weiß, dass ihr ihr und Charles die gleiche Unterstützung geben werden, die ihr mir gegeben habt." Für viele war dies eine Überraschung - hatte der Palast im Februar 2005, zwei Monate vor Camillas Hochzeit mit Charles verlautbart: "Es ist beabsichtigt, dass Frau Parker Bowles den Titel HRH The Princess Consort verwendet, wenn der Prinz von Wales den Thron besteigt."

Herzogin Camilla: Zurückhaltende Reaktion auf neuen Titel

Während sich Prinz Charles über die "Beförderung" seiner Ehefrau zur künftigen Königsgemahlin in einem längeren Statement hocherfreut zeigte, hat die Herzogin von Cornwall die Ehrung durch Ihre Majestät zunächst nicht persönlich kommentiert. Jetzt hat sich Camilla zum ersten Mal seit Bekanntwerden der Nachricht in der Öffentlichkeit gezeigt und verraten, was sie über ihren neuen zukünftigen Titel als Queen Consort denkt.