Wildes Gerücht um Matthew McConaughey

Auf die Frage, ob er in Betracht ziehe, sich als Gouverneur von Texas oder für ein anderes politisches Amt aufstellen zu lassen, sagte der Schauspieler vergangenen November in The Hugh Hewitt Show: "Ich weiß es nicht. Ich meine, das läge nicht an mir. Es würde mehr von den Menschen abhängen." Aktuell scheine ihm die Politik in den USA nicht in der richtigen Verfassung für seine Kandidatur zu sein: "Politik scheint mir im Moment ein kaputtes Geschäft zu sein. Und wenn die Politik ihren Zweck neu definiert, könnte ich mich verdammt viel mehr dafür interessieren."

Das Klatschmagazin New Idea dichtet dem dreifachen Vater indes eine Zukunft als Profiwrestler an. McConaughey gilt als großer Wrestling-Fan und es sei nicht auszuschließen, dass er "die Schauspielerei aufgeben [könnte], um ein professioneller Wrestler zu werden", so die Gazette.

Ob sich der gefeierte Oscar-Preisträger in naher Zukunft tatsächlich von der Leinwand verabschieden wird, bleibt abzuwarten - Alternativen bieten sich ihm aber wohl mehr als genug.