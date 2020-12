Wieso sich Eminem jetzt bei Rihanna öffentlich entschuldigt

Besser spät als nie: Der US-amerikanische Rapper Eminem hat sich in einem neuen Song bei Sängerin Rihanna für frauenfeindliche Äusserungen entschuldigt. "Und von ganzem Herzen, Entschuldigung, Rihanna", rappt der 48-Jährige auf seinem neusten Album "Music to be Murdered By – Side B".

Emimen entschuldigt sich bei Rihanna wegen gewaltverherrlichendem Song

Der Grund für die offizielle Entschuldigung: Anfang 2019 wurde ein unveröffentlichter Track mit dem Titel "Things Get Worse", den der Grammy-Preisträger 2009 aufgenommen hatte, online veröffentlicht. In einem der Verse berichtet er, dass er sich für Rihannas Ex Chris Brown einsetzt, der sich schuldig bekannte, die in Barbados geborene Musikerin gewalttätig angegriffen zu haben. Obwohl Eminems gewaltverherrlichender Text vor mehr als einem Jahr veröffentlicht wurden, rückt er seinen Fehler nun ins Rampenlicht, um sich bei Rihanna zu entschuldigen.