Rihanna mit blauem Auge: Sprecher erklärt lädiertes Gesicht der Sängerin

So manch Fan hat sich bestimmt Sorgen gemacht: Vergangenen Freitag wurde die Sängerin in Los Angeles mit blauen Flecken im Gesicht von Paparazzi fotografiert. Die Sängerin besuchte das Restaurant Giorgio Baldi und als sie ihre Sonnenbrille abnahm, war zu sehen, dass sie ein blaues Auge, eine verletzte Stirn und ein zum Teil geschwollenes Gesicht hat. TMZ veröffentlichte Fotos von Rihanna mit verletztem Gesicht, die an dem Abend aufgenommen wurden.

Sprecher: Rihanna hatte Unfall mit einem Elektroroller

Klatschportale fragten sich sogleich, ob die 33-Jährige vielleicht erneut Opfer von physischer Gewalt geworden sei und erinnerten an den Vorfall, als Rihanna im Jahr 2009 von ihrem Ex-Freund Chris Brown brutal ins Gesicht geschlagen worden war. Auch damals wurde Rihanna mit lädiertem Gesicht fotografiert.