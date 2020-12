Heißes Gerücht: Neue Liebe für Sängerin Rihanna?

Die 32-jährige Sängerin und der Rapper sollen dabei gesehen worden sein, wie sie "mit Freunden im Beatrice Inn in New York zu Abend aßen" und "am 28. November, zwei Tage nach Thanksgiving, diskret hinter einem Vorhang saßen".

Seit Jänner kursieren bereits Datinggerüchte um die beiden Musiker. Zu diesem Zeitpunkt soll sich Rihanna auch nach dreijähriger Beziehung von Milliardär Hassan Jameel getrennt haben. Am selben Tag, an dem die Trennung bekannt wurde, wurde Rihanna beim Yams Day Benefizkonzert in New York City mit niemand anderem als ASAP Rocky gesehen. Kommentiert wurden die Beziehungsgerüchte bisher nicht. Rihanna und ASAP Rocky haben ihre angebliche Liaison bisher weder bestätigt noch dementiert.