Wieso Emilia Clarke "Fifty Shades of Grey"-Hauptrolle ablehnte

In der Erfolgsserie "Game of Thrones" lässt Emilia Clarke mehr als nur einmal die Hüllen fallen. Die Rolle der Anastasia Steel in der Erotik-Verfilmung "Fifty Shades of Grey" wollte sie jedoch genau aus diesem Grund nicht annehmen.

"Fifty Shades"-Rolle war Clarke zu freizügig

Die 32-Jährige wurde in einem Interview mit dem Hollywood Reporter gefragt, wieso sie eigentlich die Hauptrolle in "Fifty Shades of Grey" abgelehnt habe.

Da erzählte die Britin, dass sie die Arbeit von Regisseurin Sam Taylor-Johnson zwar sehr bewundere. "Aber das letzte Mal als ich vor laufenden Kameras nackt war, war lange her und man verlangt das nur von mir, weil ich eine Frau bin", so Clarke.

Sie sei es leid, wegen der Nacktszenen in "Game of Thrones" auf ihre freizügigen Auftritte reduziert zu werden.