Wieso die Zukunft der Monarchie von Harrys Versöhnung mit William abhängt

"Ihnen alleine gebührt die Popularität beim Volk", so ein namentlich nicht genannter Palastinsider. Der ist überzeugt: "Wenn Charles König wird, wird die Monarchie nur halten, wenn die Vier nicht miteinander auf Kriegsfuß stehen."

Britisches Königshaus in der Krise

Derzeit befindet sich das britische Königshaus aus mehreren Gründen in der Krise. Harrys und Meghans Umzug in die USA hat dem Ehepaar in Großbritannien sinkende Beliebtheitswerte eingebracht.