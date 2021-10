Dannii lebt in Australien, wo sie ihren Sohn, den zehnjährigen Ethan, großzieht. Bald wird sie wieder mit ihrer großen Schwester vereint sein, denn Popsängerin Kylie Minogue will nach 30 Jahren in London zurück nach in ihre alte Heimat ziehen. "Ich habe hier mehr als 30 Jahre gelebt, ich werde immer wieder zurückkommen", sagte die in Melbourne geborene 53-Jährige kürzlich der BBC über ihre bisherige Wahlheimat. Sie könne kaum glauben, wie viele Menschen in ihrem Umfeld schockiert reagiert hätten, als sie von ihren Umzugsplänen erfahren hätten. Da sie aber regelmäßige Besuche plane, werde sich gar nicht so viel ändern.

"Ich habe in diesem Jahr viel Zeit bei meiner Familie in Australien verbracht, und das hat sich wirklich gut angefühlt", sagte Minogue. Die Sängerin ("Can't Get You Out Of My Head") kündigte an, auch bald wieder auf der Bühne stehen zu wollen. "Packt eure Disco-Outfits nicht zu weit weg, nicht ganz nach hinten im Schrank."