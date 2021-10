Rami Malek erschwischte Herzogin Kate mit einer einzigen Frage kalt

Rami Malek wurde 1981 in Los Angeles geboren. Seinen ersten kleinen Auftritt hatte er in einer Folge der Serie "Gilmore Girls". Nach Nebenrollen in "Nachts im Museum" und anderen Filmen wurde er durch die TV-Serie "Mr. Robot" einem größeren Publikum bekannt. Für seine Rolle als Queen-Frontmann Freddie Mercury in "Bohemian Rhapsody" aus dem Jahr 2018 unter anderem mit dem Oscar, dem Golden Globe und dem Bafta ausgezeichnet worden. Bei der Premiere zum neuen James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben", in dem Malik den Schurken Safin spielt, hatten er und Kate sich im September erneut getroffen.