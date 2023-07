Wieso Angelina Jolie Treue in ihrer Ehe mit Brad Pitt nicht wichtig war

Sie galten einst als eines der ber√ľhmtesten Hollywood-Paare. Seit 2016 sind Angelina Jolie und Brad Pitt jedoch getrennt. Damals reichte Jolie scheinbar unerwartet die Scheidung ein. Grund f√ľr die Trennung waren Berichten zufolge Pitts Alkoholsucht und ein handfester Streit, der sich an Bord eines Privatfliegers ereignet haben soll. Ein anderer Mann oder eine andere Frau waren damals nicht im Spiel. Und selbst wenn dem so gewesen w√§re, h√§tte zumindest Jolie in einem Seitensprung wohl keinen Trennungsgrund gesehen.

Jolie: "Bezweifle, dass Treue f√ľr Beziehung erforderlich ist"

Im Gespr√§ch mit dem deutschen Magazin Das Neue hatte Jolie 2009 erz√§hlt: "Ich bezweifle, dass Treue f√ľr eine Beziehung unbedingt erforderlich ist."

"Es ist schlimmer, den Partner zu verlassen und hinterher schlecht √ľber ihn zu reden", stellte die Schauspielerin fest.

Sie betonte, dass sie und Pitt einander bez√ľglich Treue keine Vorschriften machen w√ľrden.