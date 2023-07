Was William und Kate die Sommerferien vermiesen könnte

Im Sommer dürfen selbst die umtriebigsten Royals entspannen und zur Ruhe kommen. Wie Prinz William, Ehefrau Prinzessin Kate und ihre drei Kinder George, Charlotte und Louis heuer ihre Ferien verbringen, ist nicht bekannt.

So oder so: Paparazzi könnten ihnen dabei einen Strich durch die Rechnung machen. Tun sie aber aus einem bestimmten Grund nicht, glaubt die Royal-Expertin Jennie Bond. "William und Catherine scheinen wirklich einen Weg gefunden zu haben, das Interesse der Presse und der Öffentlichkeit an ihrem Familienleben und ihren Kindern zu befriedigen und gleichzeitig ein gewisses Maß an Privatsphäre zu genießen", sagte Bond gegenüber dem Klatschportal OK!.