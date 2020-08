Wie viel Eva Longoria pro Folge "Desperate Housewives" kassiert hat

Schauspielerin Eva Longoria ("The Sentinel") konnte sich nach dem Aus der Erfolgsserie "Desperate Housewives" nicht ganz von ihrer Figur Gaby trennen. Nur allzu gerne würde sie wieder in ihre Rolle schlüpfen, sagte Longoria 2017 dem Magazin Entertainment Tonight. "Ich vermisse sie! Ich vermisse es, in ihrer Haut zu stecken", sagte die 45-Jährige damals.

Wenn Autor und Produzent Marc Cherry die Serie fortsetzen würde, würde sie sofort unterschreiben, so die Schauspielerin. "Ich liebe die Show und ich liebe die Magie, die wir hatten." Longoria hatte als Gärtner verführende, verzweifelte Hausfrau Gabrielle Solis von 2004 bis 2012 in der Erfolgsserie mitgespielt. Die Rolle brachte der Texanerin den weltweiten Durchbruch - und ein volles Konto. Wie das Wirtschaftsmagazin Forbes berichtet, kassierte die Schauspielerin nämlich pro Folge 375.000 US-Dollar - das sind umgerechnet rund 314.000 Euro. Die 180 Folgen dürften Longoria damit zur Multi-Millionärin gemacht haben. Ihr Gesamtvermögen soll gar 80 Millionen Dollar betragen.