Eva Longoria: Erziehungstipps von Victoria Beckham

"Was ich an Victoria so liebe ist die Art und Weise, wie sie mit ihren Kindern umgeht. Etwas, was ich von ihre gelernt habe, ist es, mit den Kindern kreativ zu sein. Sie ist großartig darin, Aktivitäten zu organisieren", sagte Longoria.

Sie liebe es, wie sehr sich Beckham in die Erziehung ihrer Kinder einbringe.