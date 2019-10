Wie Shawn Mendes & Camila Cabello mit ihrer Liebe alle überraschten

Die ersten Annäherungen

Obwohl die beiden lange standhaft blieben, "nur" gut befreundet zu sein, verhielten sie sich bereits in der Vergangenheit "verdächtig". Als sie für "I Know What You Did Last Summer" einen Preis bei den MuchMusic Video-Awards im Juni 2016 abräumten, zeigten sie sich händchenhaltend auf der Bühne. Des Weiteren veröffentlichten sie im März 2017 ein Cover des romantischen Songs "Kiss Me" von Ed Sheeran auf Youtube. Camila war zu jenem Zeitpunkt bereits solo unterwegs und veröffentlichte wenig später erstmals eigene Musik – Shawn feierte ihren Debüt-Song "Crying In The Club" selbstverständlich ab. Außerdem bezeichnete er Camila in einem Interview als seine "Lieblingsperson".