Shawn Mendes und Camila Cabello - ist es offiziell?

Mendes und Cabello haben 2015 erstmals zusammengearbeitet und das Lied "I know what you did last summer" veröffentlicht. Damals war die Sängerin noch Teil der amerikanischen Girlgroup "Fifth Harmony". Kurz darauf wurde Mendes mit dem Song "Stitches" zu einem der meist gefeierten Sänger.

Die amerikanische Musikerin mit kubanischen Wurzeln hatte ihren großen Durchbruch im letzten Jahr mit ihrem Song "Havana". Der ihr außerdem mit Ende 2018 den Titel der am häufigsten gestreamten weiblichen Solo-Künstlerin aller Zeiten eingebracht hat.

Zwei Erfolgsgeschichten, die die beiden noch näher zusammengebracht haben, wie Cabello im Interview mit Clash gesagt hat. Für sie ist Mendes ein Zufluchtsort in der stressigen Musikbranche.