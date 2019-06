Liebes-Aus bei Camila Cabello und Matthew Hussey

Einem Insider zufolge sollen sich Camila Cabello (22) und nun-nicht-mehr-Freund und Beziehungscoach Matthew Hussey (32) getrennt haben. Der Sun erzählte ein Vertrauter der Sängerin, dass das Paar vor zwei Wochen gemeinsam entschieden habe "die Dinge zu beenden. Aber sie haben im letzten Jahr viel Zeit miteinander verbracht und wollen Freunde bleiben, auch wenn sie getrennte Wege gehen."

Dabei zeigte sich Cabello zuletzt noch ganz verliebt in den Autor. "Er ist mir so ähnlich. Wir sind einfach komisch und lustig und dämlich zusammen. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so glücklich." Nach so einem liebevollen Statement überrascht eine Trennung nach verhältnismäßig kurzer Zeit natürlich.