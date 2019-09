Camila Cabello: "Möchte Beziehung mit Shawn schützen"

Daran, dass die beiden auch im echten Leben ein Paar sind, zweifelt wohl kaum jemand mehr. (Auch wenn es viele Shawn-Fans wohl nicht wahrhaben wollen - Shawn und Camila scheint es ernst miteinander zu sein.) Aufeinander angesprochen, reagierten sie beiden stets verhalten. Jetzt hat sich Camila in einem Interview mit Elle zur Romanze geäußert: "Ich habe mich zum ersten Mal verliebt", sagt sie. An die große Glocke hängen, will sie ihr Glück aber auch in Zukunft nicht: "Ich möchte, dass die Liebe zwischen mir und der anderen Person bleibt". Andere miteinzubeziehen, fühle sich falsch an. Und: Sie und Shawn würden ihre Beziehung so führen, als würden sie nicht dabei beobachtet werden. Liebe sei für Camila das wertvollste Gut, es gehöre nur ihr und ihm. "Ich möchte beschützen, was wir haben", sagt sie gegenüber Elle. "Und das geht auch niemand anderen etwas an." Recht hat sie.