Wie Rúrik Gíslason bei "Let's Dance" allen den Kopf verdreht

"Island, 10 Points“, „Hab’ selten so würdelos am Fernseher geklebt“ oder „der Freitagabend hat endlich wieder einen Sinn #TeamRúrik“ – die neue RTL-Staffel „Let’s Dance“ (Start heute, Freitag, um 20.15 Uhr) ist schon jetzt auf den sozialen Netzwerken in aller Munde – und das vor allem wegen dieses Mannes: Rúrik Gíslason (33).