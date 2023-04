Wie Prinzessin Kate und Prinz William Ostern verbringen

Anzunehmen ist, dass die Familie privat oder öffentlich Queen Elizabeth gedenken wird. Die Monarchin war am 8. September 2022 auf Schloss Balmoral in Schottland gestorben. Während der tagelangen Staatstrauer wurde ihr geschlossener Sarg zuerst nach Edinburgh gebracht und dort in der St-Giles-Kathedrale aufgebahrt. Anschließend konnten Trauernde der Queen in der Westminster Hall des Parlaments in London die letzte Ehre erweisen. Das Staatsbegräbnis fand dann in der Westminster Abbey statt.