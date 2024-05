Wie Keith Urban immer noch versucht, Ehefrau Nicole Kidman zu beeindrucken

Sie sind seit 18 Jahren verheiratet und trotzdem will Country-Sänger Keith Urban seiner Frau, Schauspielerin Nicole Kidman , noch imponieren: nämlich dann, wenn sie seine Shows besucht, wie er sagt.

"Es beflügelt mich", erzählt Urban dem US-People-Magazin. "Ich versuche, sie zu beeindrucken." Auch sein verstorbener Papa Bob Urban sei ihm nach wie vor sehr nahe. "Ich habe das Gefühl, dass ich immer noch versuche, meinen Vater stolz zu machen, und ich glaube, mein Vater war schon vor Jahren stolz", so der Musiker. "Mein Vater ist nicht mehr am Leben und ich habe immer noch das Gefühl, dass ich versuche, seine Wertschätzung zu bekommen."

"Ich bin so glücklich, dass ich Keith habe, der meine große Liebe ist. Meine tiefe, tiefe Liebe", schilderte Kidman People kürzlich selbst und gab damit einen seltenen Einblick in ihr Familienleben. Die beiden haben sich vor 19 Jahren kennengelernt.

Urban gebe ihr "die Möglichkeit zu gehen und zu tun, was auch immer ich tun muss, weil ich weiß, wohin ich jederzeit zurückkommen kann", so Kidman. Einmal habe sie jemand gefragt, womit sie sich die Zeit vertreibe und sie habe geantwortet: "Nun, in erster Linie habe ich meine Familie, ich erziehe meine Kinder und ich arbeite."

Nicht nur privat, auch beruflich läuft es gut bei Kidman. Bei einem Gala-Event in Hollywood wurde die Oscar-Preisträgerin Ende April mit dem AFI-Preis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Stars wie Meryl Streep, Morgan Freeman, Naomi Watts und Reese Witherspoon zollten der Schauspielerin Tribut. Die begehrte Auszeichnung des American Film Institute (AFI) ging zum ersten Mal an eine Schauspielerin oder Schauspieler aus Australien. Der seit 1973 vergebene AFI Life Achievement Award würdigt Menschen, deren Arbeit die amerikanische Filmkunst bereichert. Kidman flanierte mit Urban und den gemeinsamen Töchtern Sunday Rose (15) und Faith Margaret (13) über den roten Teppich vor dem Dolby Theatre, wo traditionell auch die Oscars verliehen werden.