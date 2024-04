Nicole Kidman genießt Zeit in Salzburg mit Sachertorte und Sightseeing

Schon seit Wochen heißt es immer, Hollywood-Star Nicole Kidman (56) müsse doch eigentlich gerade in Österreich verweilen, da an unterschiedlichen Schauplätzen (Hallstatt, Salzburg, Wien) Dreharbeiten für die Serie "Nine Perfect Strangers" stattfinden.

Es gab auch immer wieder den einen oder anderen Komparsen, der davon erzählte, sie gesehen zu haben, eine offizielle Bestätigung oder Fotos, dass sie wirklich hier ist, gab es bisher aber nicht.