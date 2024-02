Versteckspiel um Kidman: Serien-Star kommt im März nach Österreich

Die Schauspielerin selbst befeuerte die Spekulationen mit kryptischen Valentinsgrüßen aus einem Keller. Das geheimnisvoll gestaltete Instagram-Foto zeigt ihr Gesicht, halb mit einem Mantelkragen verdeckt. Wie in einem Versteckspiel eben. Stand die Oscar-Preisträgerin hier irgendwo im Hallstätter Untergrund oder in einem Salzstollen?

Ein Versteckspiel rund um Hollywood-Star Nicole Kidman war diese Woche im oberösterreichischen Hallstatt im Gange. Im Supermarkt soll sie gesehen worden sein, zitieren die OÖ Nachrichten einen Einheimischen. Aber der Einheimische kennt niemanden, der sie tatsächlich gesehen haben will. Statisten sollen sich beim ORF gemeldet haben, mit der Behauptung, sie hätten mit Kidman gedreht. Aber Hobby-Paparazzi-Fotos aus dem touristisch stark frequentierten Örtchen, die Kidman zeigen könnten, sind nicht aufgetaucht.

Fakt ist, dass das malerische Hallstatt in dieser Woche Schauplatz von Dreharbeiten für die Serie „Nine Perfect Strangers“ war, in der Kidman die Hauptrolle spielt. Wie der KURIER bereits im Dezember berichtete, wird die zweite Staffel der Hulu/Disney-Serie zu großen Teilen in Österreich gedreht. Freilich wurde dafür auch, wie bei internationalen Produktionen üblich, großräumig abgesperrt.

© EPA/CHRISTIAN BRUNA Archivbild aus Hallstatt

"Definitiv nicht dabei" Doch wie der KURIER aus gut über die Abläufe informierten Kreisen erfuhr, war Kidman bei diesen ersten Außendrehs „definitiv nicht dabei“. Dies galt jedenfalls bis Freitag. Bisher ist die Schauspielerin auch nicht offiziell als Mitglied des Casts bestätigt. Ein Indiz dafür, dass die Geheimniskrämerei rund um Kidman durchaus beabsichtigt sein könnte. Eine Fortführung der Serie dürfte aber ohne ihren zentralen Star, der in Staffel 1 die mysteriöse Leiterin eines exklusiven Wellnessressorts spielte, kaum großen Sinn haben. Mehr lesen: Nicole-Kidman-Serie: Staffel 2 wird in Österreich gedreht Im März kommt Kidman Die Quelle versichert ohnedies: Mitte März werde Kidman dabei sein, wenn erneut in Österreich gedreht wird. Dann dürfte der Schauplatz aber nicht Hallstatt sein. Der KURIER erfuhr aus anderer Quelle von einem möglichen Drehort im Bundesland Salzburg, wo dem Vernehmen nach für einen Dreh mit Kidman reserviert ist. Wird tatsächlich rund um diese alten Gemäuer gedreht, wird die Öffentlichkeit noch weniger Einblickmöglichkeiten haben als etwa in Hallstatt. In Bayern werden, wie berichtet, Studioaufnahmen durchgeführt. Beteiligt an der Produktion ist die deutsche Supernix, die in der Nähe von München die Penzing Studios betreibt. Supernix gründete im Vorjahr auch einen österreichischen Ableger.

Baranski dreht bereits Co-Star Christine Baranski ("Mamma Mia") ließ sich kürzlich in einem Münchner Hotel ablichten. Dass sie in Hallstatt am Set war, davon berichten Komparsen mit relativ konkreten Aussagen in der Kronen Zeitung. Im selben Bericht scherzt eine Wirtin, dass Kollegin Kidman zwar keinen Saibling gegessen habe, aber immerhin einen Kaffee konsumiert habe. Auch das klingt wieder ein wenig nach Versteckspiel.