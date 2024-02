Nicole Kidman dreht in Hallstatt: Stadt befürchtet Tourismuschaos

Diese Woche sind wieder alle Augen auf Hallstatt gerichtet. Wie der ORF berichtete, gastiert in der 730 Einwohner-Gemeinde die Produktion "Nine Perfect Strangers" mit Nicole Kidman.

Eine ganze Woche lang laufen die Dreharbeiten. Am Montag stand das Heimatmuseum am Drehplan, Dienstag und Mittwoch die Salzbergbahn. Ab Mittwochmittag wurde die Kirche und ein Souvenirgeschäft in der Seestraße für Dreharbeiten genutzt. Am Donnerstag der Marktplatz, der extra für den Dreh gesperrt wurde. Der Freitag bleibt für restliche Aufnahmen reserviert, wie Walks durch Hallstatt.