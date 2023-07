Nicole Kidman gibt seltenes Interview über ihre Kinder

"Wir springen ziemlich oft rein und raus. Manchmal unter dem Radar, was auch immer schön ist", sagte die Schauspielerin über die Besuche in ihrer Heimat.

Während Nicole und Country-Sänger Urban mit ihren Kindern überwiegend in Nashville in den USA leben, sind die Wurzeln des Paares tief in ihrem Heimatland vergraben. Im Mai tätigte Nicole einen weiteren Immobilienkauf in Sydney und kaufte ihre sechste Wohnung im selben Komplex für 7,7 Millionen US-Dollar. Der letzte Kauf des australischen Paares zuvor war eine Drei-Zimmer-Wohnung im Landmark Latitude-Gebäude in Milsons Point.

Auf ihre Adoptivkinder Bella und Connor kam Kidman nicht zu sprechen. Mit Urban ist Kidman seit 2006 verheiratet.