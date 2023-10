Wie Harry: Auch Prinz William soll einst Pläne gehabt haben, in die USA zu ziehen

William soll sich in New York Privatsphäre erhofft haben

Ganz so klar soll Williams Schicksal nicht immer vorgezeichnet gewesen sein: Der heute 41-Jährige soll einst selbst einen Umzug in die Vereinigten Staaten in Erwägung gezogen haben. Nach dem Abschluss seines Studiums in Schottland Mitte 2005 möglicherweise nach New York gehen, um dort besser als in seinem Heimatland seine Privatsphäre schützen zu können, meldete die Zeitung Sunday Mirror im Jahr 2003 unter Berufung auf ein Mitglied des königlichen Personals.

William - damals 20 Jahre alt - habe entweder einen weiteren Studienabschluss erwerben oder in einer Galerie oder einem Kunst-Auktionshaus arbeiten wollen, hieß es.