Wie Dylan Brosnan aus dem Schatten seines berühmten Vaters tritt

Der Sohn von Pierce Brosnan ist Kameramann, Schauspieler, Musiker und Model. Jetzt wurde er von Manfred Baumann in Szene gesetzt.

Kinder von Stars tun sich ja oft schwer, aus dem Schatten der berühmten Eltern zu treten und ihren eigenen Weg zu finden. Nicht so Dylan Brosnan (27), der Sohn von Schauspieler Pierce Brosnan (70) und seiner Ehefrau Keely Shaye Smith (60). Mit 18 wurde der fesche, 1,92 Meter große Star-Spross von Designer Hedi Slimane (55), dem früheren Kreativdirektor von Saint Laurent, am Strand von Malibu entdeckt und vom Fleck weg als Model verpflichtet. 2015 lief Dylan bereits bei der Fashion Week in Paris, modelte für das britische Label Burberry und wurde für eine Modestrecke in der italienischen Männer-Vogue fotografiert. Er stand u. a. für Kampagnen von Tommy Hilfiger oder Moschino vor der Kamera, zierte die Magazin-Covers von GQ Korea und dem italienischen Icon Magazin oder wurde für L’Officiel Italia abgelichtet.

Jetzt setzte ihn auch der heimische Top-Fotograf Manfred Baumann in Szene. Und zwar in Los Angeles. Eingefädelt hat das die deutsche Schauspielerin Veronica Ferres (58), die nicht nur mit Baumann und seiner Frau Nelly befreundet ist, sondern auch mit Dylans Vater Pierce Brosnan den Western „Unholy Trinity“ in Montana gedreht hat. Darin spielt sie die Ehefrau des Sheriffs (Brosnan).

© Manfred Baumann Manfred Baumann mit Dylan Brosnan, Veronika Ferres und Nelly Baumann (v. li.)

Dafür hat sie auch eine ganz große Angst überwunden, wie sie kürzlich der Bunte verriet. „Nach 20 Jahren Reitpause bin ich im fliegenden Galopp durch die Rocky Mountains geritten, ohne irgendeinen Schutz.“ Dabei habe sie gebetet, dass ja nichts passiert. Dylans Papa streute sie übrigens in einem Bild-Interview Rosen: „Pierce ist großartig. Als Kollege und als Mensch. Ich mag ihn sehr.“

Großartig ist aber auch Dylan, wie Baumann dem KURIER erzählt. „Er ist ein sehr netter und höflicher junger Mann, aber auch sehr talentiert in allem, was er tut. Ob als Musiker, Schauspieler oder als Model.“ Die Fotosession fand übrigens in der Leica Gallery in Beverly Hills statt.

© Manfred Baumann Dylan Brosnan

Der talentierte junge Mann hat auch seit Mai 2020 einen Abschluss der Filmschule der Universität von Kalifornien in der Tasche. „Gehe hinaus in die Welt und mache sie zu deiner. Sei furchtlos, mutig und großzügig“, gratulierte ihm damals sein berühmter Vater via Instagram.

© EPA/NINA PROMMER Dylan, Pierce und Paris Brosnan

2015 komponierte Dylan für den Film „Out Of Reach“ die Musik, für den Kurzfilm „The Young Motivators Club“ (2018) machte er die Kamera, im Drama „Iconic“ (2019) stand er vor der Kamera, für den Kurzfilm „So Many Dreams“ (2023) steuerte er Musik bei und an der Dokumentation „Sly“ (2023) über das Leben von Sylvester Stallone (77) arbeitete er auch mit. Und eine Band hat er auch noch, nämlich „Raspberry Blonde“, wo er nicht nur Sänger ist, sondern auch Songs schreibt.

Zu seinem Bruder Paris (23), der ebenfalls Model ist, hat Dylan auch ein sehr enges Verhältnis. Die beiden waren auch 2020 „Golden Globe Ambassadors“.