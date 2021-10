Wie Charlotte & Louis einmal König George unterstützen sollen

Während seiner Zeit als ranghoher Royal hatte Harry eine Reihe von Schirmherrschaften inne und unternahm Tourneen durch Australien, Nepal, Südafrika und die Bahamas. 2014 gründete er die Invictus Games, ein paralympisches Turnier für Kriegsversehrte, und setzte sich gemeinsam mit William und Kate für Themen die psychischen Gesundheit betreffend ein.

Prinz Harry und Herzogin Meghan leben inzwischen mit ihren zwei Kindern Archie und Lilibet in den USA. Neben lukrativen Deals mit den Streamingplattformen Netflix und Spotify nehmen sie auch wieder Wohltätigkeitstermine wahr. Zuletzt haben sie unter anderem im September beim Global-Citizen-Konzert im New Yorker Central Park für Impfgerechtigkeit geworben. Die gegenwärtige Situation der Bevorzugung wohlhabender Länder bei Corona-Vakzinen sei eine "Menschenrechtskrise", sagte Harry vor Zehntausenden Zuschauern. "Meine Frau und ich glauben, dass die Art und Weise, wie man geboren wurde, nicht darüber entscheiden darf, dass man überlebt".

Harry kritisierte dabei vor allem die geltenden Patentrechte, die Produzenten in ärmeren Ländern davon abhalten, erfolgreiche Impfstoffe selbst herzustellen. "Und wenn wir dies zurecht als humanitäre Krise betrachten, sollte die Kontrolle über einen Impfstoff, der Leben retten kann, nicht nur in den Händen der wenigen Glücklichen liegen", fügte Meghan bei dem herzlichen Empfang vor der Menge in New York hinzu. Während in den reichsten Ländern der Welt Vakzine gegen Corona mittlerweile reichlich vorhanden sind, sind in Afrika bisher erst etwa drei Prozent der Menschen geimpft.