Wie Camilla großen Skandal bei ihrer Krönung abwenden konnte

Queen-Mary- statt Queen-Mum-Krone

Unklar blieb lange, ob Camilla die Krönungskrone von Queen Mum mit dem aus Indien stammenden weltberühmten Diamanten Kohinoor aufgesetzt bekommt. Einem Medienbericht zufolge hatten sich Vertreter der indischen Regierungspartei BJP in der Vergangenheit kritisch zu einer möglichen Verwendung der Krone geäußert. Das könne Erinnerungen an die Kolonialzeit wecken, so die Bedenken, berichtete die britische Zeitung The Telegraph. Bereits kurz nach dem Tod von Queen Elizabeth II forderten viele Inderinnen und Inder in sozialen Medien die Rückkehr des Kohinoor-Diamanten, dessen Name "Berg des Lichts" bedeutet, in seine indische Heimat. Hätten die Royals den Aufrschei ignoriert, hätten sie wohl einen waschechten Skandal riskiert.