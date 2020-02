Whoopi Goldberg gibt ihr Cannabis-Unternehmen auf

Vor vier Jahren gründete "Sister Act"-Star Whoopi Goldberg gemeinsam mit Geschäftspartnerin Maya Elisabeth das Unternehmen " Whoopi & Maya", das sich auf mit medizinischem Marihuana versetzte Lifestyleprodukte spezialisierte. Nun soll das namhafte Geschäft in Schall und Rauch aufgehen - aufgrund persönlicher Differenzen.

Trennung auf dem Tisch

Vorstandsmitglied Rick Cusick erklärte gegenüber Page Six, dass die Trennung von Whoopi und Maya schon seit Monaten im Gespräch gewesen sei. "Der Vorstand hat sich sehr bemüht, einige Vorschläge zu unterbreiten. Aber wir konnten die Auftraggeberinnen nicht dazu bringen, zuzustimmen." Zuletzt sei er sich sicher gewesen, eine Win-Win-Lösung für alle Beteiligten erarbeitet zu haben, und die Marke so erhalten zu können. Letzte Woche habe Whoopi Goldberg jedoch via E-Mail mitgeteilt, sich aus dem Unternehmen zurückziehen zu wollen.

Das bringe zwar alles ins Wanken, trotzdem sei man stolz auf das, was man geschafft habe, erklärte Cusick weiter. " Whoopi war mutig, als sie sich mit Cannabis beschäftigte, bevor ein Schwarm Promis folgte." Was zum Bruch mit Maya führte, wisse er allerdings nicht.