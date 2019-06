Whoopi Goldberg attackiert Thiem: "Keiner weiß, wer du bist"

"Hör zu, Mann. Keiner weiß, wer du bist", sagt Hollywood-Schauspielerin Whoopi Goldberg in der Sendung "The View" in die Kamera und erntet dafür tosenden Applaus vom Publikum. Gemeint ist Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem, der nach seinem Pressekonferenz-Eklat auch in Amerika für Gesprächsstoff sorgt. Der 25-jährige war (wie berichtet) am Samstag mitten im Medientermin, als er wegen Serena Williams, die die Anlage nach ihrer Niederlage rasch verlassen wollte, den Interviewroom Nummer eins verlassen musste.