Große Sorge um Whoopi Goldberg: So steht es wirklich um sie

Hollywoodikone Whoopi Goldberg (63) sorgte bei ihren Fans für Unruhe. Die Schauspielerin ist regelmäßig in der US-Talkshow "The View" zu sehen.

Kürzlich ließ Goldberg einige Episoden aus, da sie erkrankt war. Die Schauspielerin hatte mit einer doppelten Lungenentzündung und einer Blutvergiftung zu kämpfen. Eine Erkrankung, die tödlich für Goldberg hätte enden können.

Fans in großer Sorge

Die Schauspielerin wurde gesund und erschien wieder in der Talkshow. Am 4. April aber fehlte sie wieder - was Fans in große Sorge versetzte. Nun meldete sich Goldberg selbst zu ihrem gesundheitlichen Zustand zu Wort.

Sie erklärte, dass sie sich wegen einer neuen Erkrankung einer Behandlung unterzogen habe.