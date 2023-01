Wer ist Dr. Bob? Eigentlicher Dschungelcamp-Star gibt Einblick in die Show

Spannend weiterhin die Wetterlage vor Ort. "Man hat vielleicht auch schon in den Nachrichten mitbekommen, dass es hier in Australien einige √úberschwemmungen gab. Ich selbst konnte mein Haus f√ľr drei Wochen nicht verlassen. Gl√ľcklicherweise waren wir gut vorbereitet, hatten genug Lebensmittel und das Haus war die ganze Zeit sicher", so Dr. Bob im Vorfeld der laufenden Staffel. Aktuell sei es sehr hei√ü: "Wir haben fast schon eine D√ľrre, also das komplette Gegenteil. Aber wir haben ja einen Wetter-Gott, der ein Auge auf die Show hat. Und der wei√ü genau, dass er auch ein bisschen Regen schicken muss, wenn die Deutschen kommen. Wir hatten schlie√ülich noch nie eine Staffel, in der es nicht zwischendurch mal geregnet hat. Murwillumbah, wo das Camp zu Hause ist, ist der niederschlagsreichste Ort in ganz New South Wales."

Alles √ľber Dr. Bob

Dr. Bob ist nicht mehr aus der Show wegzudenken. Geboren wurde Robert "Bob" McCarron 1950 in London. Mittlerweile lebt er mit seiner Frau Annette in Australien. Seine Karriere in der Film- und TV-Welt begann er 1977 - als Maskenbildner. Unter anderem stellte er Prothesen f√ľr Peter Jacksons ("Der Herr der Ringe") Horrorstreifen "Braindead" her. 2000 war Dr. Bob medizinischer Leiter der Er√∂ffnungs- und Abschlussfeier bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney - ausgebildeter Arzt ist er allerdings nicht.