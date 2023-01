Prinz William & Kate bei erstem Auftritt nach Harrys Biografie-Veröffentlichung

Bergab geht es hingegen mit Harrys Beliebtheitswerten in Großbritannien. Sein Bruder William und Ehefrau Kate arbeiten indes weiter an ihrem perfekten Image als künftiges Königspaar. Harry hatte William in seinem Buch herbe Vorwürfe gemacht. Er habe in während eines Streits gar körperlich angegriffen, schreibt Harry an einer Stelle. William und Kate zeigen sich trotz allem demonstrativ entspannt. Das Paar präsentierte sich am Donnerstag bei der Eröffnung einer neuen Universitätsklinik in Liverpool strahlend der wartenden Menge - dem windigen Wetter zum Trotz. Einen Kommentar zum Buch wollte William nicht abgeben, wie auf einem Twittervideo zu sehen ist: