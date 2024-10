Wer hätte das gedacht? Beckhams geheimes Leben abseits des Promi-Daseins

Natur pur: David Beckhams Leben am Land

So wissen vielleicht die wenigsten, dass der vierfache Vater trotz seines Vermögens von geschätzten 450 Millionen US-Dollar seine Freizeit am liebsten am Land verbringt - umgeben von Hunden, Hühnern und Bienen.

Erst vor wenigen Tagen wurde berichtet, die Beckhams hätten vor, sage und schreibe 80 Millionen Dollar (knapp 73 Mio. Euro) für eine neue Mega-Villa in Miami mit Blick auf die Biscayne Bay auszugeben.

Details hier: